Sul sito istituzionale del Comune di Sciacca è stato pubblicato l’avviso rivolto alle famiglie per l’iscrizione ai centri che si sono accreditati. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione entro il prossimo 26 luglio 2023. Le attività sono rivolte a bambini e adolescenti, tra i 3 ed i 14 anni.

E’ orami quasi concluso l’iter amministrativo al Comune di Sciacca per l’avvio dei centri estivi 2023, con attività educative, ricreative, sportive per minori. È quanto rende noto l’assessore alla pubblica Iistruzione Salvatore Mannino.

Al via i centri estivi per bambini e adolescenti: ecco come partecipare