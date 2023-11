Carta d'identità elettronica, dal 13 novembre via al nuovo servizio di prenotazione online

Partirà dal 13 novembre il servizio di prenotazione on line per il rilascio delle Carte d'identità elettroniche da parte del Comune di Sciacca. Per questo scopo sarà utilizzata la piattaforma messa a disposizione degli enti locali dal Ministero dell’Interno.

Con il nuovo sistema, ogni persona interessata avrà la possibilità di scegliere e fissare un appuntamento attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva. Le richieste urgenti, senza prenotazione, saranno gestite e valutate dall’ufficio.

Il rinnovo della carta di identità può essere effettuato a partire da sei mesi prima la scadenza della validità del documento.

Sull’homepage del sito internet istituzionale del Comune di Sciacca è stato inserito un apposito link denominato “Carta di Identità Elettronica” con un indirizzo (https://www.comune.sciacca. ag.it/carta-didentita-cie/) che rimanda alla pagina di prenotazione del Ministero dell’Interno.