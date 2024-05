Le musiche del carnevale suoneranno anche in estate: appuntamento a settembre

Prolungare la stagione turistica, via a un'edizione estiva del Carnevale di Sciacca. L'evento si terrà i 13,14 e 15 settembre prossimi. A rilanciare la notizia è stata l'associazione "Sciacca Turismo"

"Non possiamo che accogliere positivamente questa notizia - dicono - che è frutto di costanti dialoghi degli operatori del settore con le massime autorità cittadine, al di là dei passaggi amministrativi e burocratici che, come ci ha riferito l'assessore comunale al turismo Francesco Dimino, sono in fase di definizione. L'auspicio è quello di istituzionalizzare il Carnevale estivo e di trasformarlo in appuntamento fisso a settembre, in modo analogo ad altri eventi molto più affermati che si svolgono in altre zone della Sicilia. Ora attendiamo la ufficializzazione di altri impegni assunti dall'amministrazione (nel mese di ottobre un evento dedicato alla valorizzazione e promozione della ceramica) che vanno nella direzione di un processo di destagionalizzazione assolutamente indispensabile per l'economia cittadina".