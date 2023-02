Un milione e 200mila euro per Carnevale e manutenzione del campo Giuffrè, Termine: "Esempio di buona politica"

"Il sindaco Fabio Termine, gli assessori e l’intera amministrazione comunale esprimono compiacimento per i due emendamenti a favore della città di Sciacca inseriti nella legge finanziaria regionale, su iniziativa dei parlamentari Michele Catanzaro e Carmelo Pace".

Grande soddisfazione dal Comune per il finanziamento di 850mila euro per i capannoni da destinare al Carnevale di Sciacca e di 450 mila euro per la manutenzione straordinaria del campo Giuffrè.

"Si tratta di un esempio di buona politica - si legge sempre nella nota del Comune - che ci fa ben sperare per il futuro. Sciacca e il suo territorio hanno bisogno di nuove e convergenti azioni, ad alto livello, per superare le tante emergenze e rispondere alle attese”.