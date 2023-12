Carnevale 2024 di Sciacca, aggiudicato l'appalto: ecco chi si occuperà dell'organizzazione

L’iter di affidamento dell’organizzazione dell’edizione 2024 dello storico Carnevale di Sciacca è alle fasi conclusive. Questa mattina si è riunita la commissione nominata per valutare le offerte pervenute a seguito dell’avviso pubblico del dirigente ad interim del primo settore Manlio Paglino. La commissione ha individuato la società Futuris srl quale migliore offerente, proponendo l’aggiudicazione alla stazione appaltante, ovvero il Comune di Sciacca. L’ente, effettuate tutte le verifiche sui requisiti, sull’offerta dei servizi e su quanto richiesto dal bando, procederà con l’aggiudicazione dell’appalto.

L’avviso pubblico di ottobre ha fatto seguito alla delibera di giunta comunale per avviare le procedure per l’affidamento esterno del servizio comprendente “l’organizzazione, la realizzazione, la gestione e la promozione” del Carnevale di Sciacca in programma a febbraio 2024.