Carnevale di Sciacca, bus navetta per assistere alle sfilate dei carri

Saranno attivate due linee di trasporto urbano che, con bus navetta, collegheranno due diversi punti della città all’area di Via Allende, alla Perriera, dove si svolgerà lo spettacolo del Carnevale di Sciacca nelle nuove date di martedì 13, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio.

È quanto rende noto l’assessore ai Trasporti Antonino Certa.

Un servizio pensato per i visitatori, per i turisti, per chi arriva da fuori e lascia la propria autovettura nelle zone di parcheggio esterne all’area centrale del Carnevale di Sciacca.

Ecco i dettagli, con gli intinerari e gli orari

LINEA 1

Capolinea Gaie di Garaffe. Il bus partirà dal piazzale Gaie di Garaffe per salire a Porta San Salvatore, poi Porta Palermo e arrivare alla Perriera.

LINEA 2

Capolinea Campo Alternativo Giuffrè. Il bus partirà dal Campo Giuffrè, attraverserà Corso Miraglia e si fermerà in prossimità del circuito del Carnevale.

Gli orari

Martedì 13, venerdì 16 e sabato 17 febbraio il servizio sarà dalle ore 15,30 alle ore 00,30;

Domenica 18 febbraio, il servizio sarà mattina e pomeriggio, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 00,30.