Il bando del Carnevale 2024 non piace a tutti, carristi pronti a impugnarlo

I carristi puntano i piedi e alcune tra le associazioni che realizzano le opere in cartapesta potrebbero defilarsi nell’edizione 2024 del Carnevale di Sciacca. L’Unione Carristi Sciacca contesta l’operato del Comune. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

"Con grande rammarico - dicono - l’Unione comunica che non potrà partecipare all’avviso pubblicato sul sito del Comune di Sciacca del 17 ottobre 2024, con il quale intende affidare in concessione i servizi per lo svolgimento della manifestazione Carnevale di Sciacca 2024. Invero, tale bando esclude categoricamente la partecipazione di enti pubblici e/o privati economici di nuova costituzione, o che, peggio ancora, non abbiano mai organizzato il Carnevale di Sciacca nell’ultimo triennio".

Insomma, il nuovo bando del Comune di Sciacca che il sindaco Fabio Termine ha licenziato a settembre scorso esclude a priori la partecipazione del nuovo soggetto. "L’intento dell’Unione - chiarisce la nota - era di poter gestire in piena autonomia economica e secondo un piano triennale il Carnevale di Sciacca, autofinanziando le future edizioni, sgravando totalmente da qualsiasi costo della manifestazione le casse comunali. Pertanto, si è dato incarico a uno studio legale per valutare se vi sono i presupposti per impugnare il bando presso le competenti Autorità giudiziarie".