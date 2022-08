Conclusa la sesta edizione della “Caccia del tesoro fotografica”: ecco tutti i vincitori

Il quartiere di San Leonardo ha ospitato la sesta edizione della ”Caccia al tesoro fotografica Life - Memorial Fabrizio Piro” che quest’anno è stata inserita nel programma del festival d’arte contemporanea “Ritrovarsi”.

A vincere la gara è stata la squadra “Melaroma” composta da Edoardo Pandolfi, Marta Caradonna, Paolo Russo e Antonella Segreto. Secondo posto per la squadra “Photoshock” con Sandro Bono e Adriana Friscia. Il terzo posto è per la squadra “Pulchritudo” composta da Mariangela Corona, Angela Catania, Adele Russo e Arianna Di Leo. A loro sono andati dei piatti in ceramica di Sciacca e diversi premi messi in palio da chi ha voluto sostenere l’iniziativa.

Nelle prossime settimane una giuria di esperti del settore fotografico giudicherà tutti gli scatti per assegnare i premi alla squadra che effettuerà le migliori foto in generale e quelle a tema. Ed ancora il contributo relativo all’indizio Instagram ed il premio speciale “Ritrovarsi”.

Ad avviare e coordinare le fasi di gara sono stati l’assessore Salvatore Mannino in rappresentanza del Comune di Sciacca, Roberta Lena in rappresentanza dell’organizzazione di Ritrovarsi” e lo staff “Life” composto dai soci del club fotografico ”L’AltraSciacca Foto”, i local manager della community “Instagram Igers Agrigento” e gli amici e familiari di Fabrizio Piro nonché Antonella Russo, moglie di Fabrizio e ideatrice del progetto

C’è stato anche spazio per la beneficenza con la donazione delle quote di iscrizione delle squadre alla locale sezione della LILT.