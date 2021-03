Emergenza Covid-19, misure a sostegno di famiglie in difficoltà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

l Comune di Sciacca ha predisposto un avviso per l’erogazione di buoni spesa a favore di famiglie in difficoltà per l’emergenza coronavirus. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino.

L’avviso, a firma del dirigente del 3° Settore Venerando Rapisardi, illustra le modalità e i requisiti per richiedere il beneficio.

I buoni spesa vengono assegnati per l’acquisto di beni e prodotti di prima necessità: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti.

Le domande vanno compilate online collegandosi al sito internet istituzionale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it), cliccando sul link “Buoni spesa Covid-19 Regione Sicilia”, entro le ore 15 del 31 marzo 2021.

L’interessato troverà anche le istruzioni per la compilazione del modulo.

Chi avesse bisogno di supporti informatici per l’accesso al sito e l’inoltro della domanda, può rivolgersi a Patronati, Caf, associazioni del terzo settore e di volontariato che potranno inviare le istanze su delega del richiedente. Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare, durante gli orari d’ufficio, il servizio al numero 3480718758.

Sono misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 a valere del POC Sicilia 2014/2020, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 9 12 maggio 2020, per quanto previsto da diverse deliberazioni della Giunta Regionale e dal decreto di febbraio del dirigente generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.