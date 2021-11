Ventotto posti a disposizione, oltre ottomila domande di partecipazione: via alle selezioni

Oltre 8100 persone ammesse al concorso per accedere ai 28 posti a tempo pieno e indeterminato del Comune di Sciacca. Sono questi i numeri resi pubblici dall'Ente che adesso ha avviato le fasi concorsuali vere e proprie.

Il bando più "affollato" è stato quello per accedere ai sei posti di istruttore amministrativo: sono oltre 2600 le persone ammesse al concorso, mentre sono oltre 2400 quelle che potranno concorrere per uno dei cinque posti previsti come agente della polizia municipale.

Il concorso era stato bandito già a marzo ed è stato poi prorogato con un incremento complessivo di oltre mille domande in circa un mese.