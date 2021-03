Il Comune recluta 28 figure professionali, al via il concorso pubblico

Il Comune di Sciacca ha bandito un concorso pubblico per la copertura di ventotto posti in pianta organica. Ad annunciarlo è stato il sindaco Valenti e l'assessore al Personale, Venezia. Il concorso riguarda 28 figure professionali.

Nello specifico, si tratta di un concorso pubblico pluriennale, per titoli ed esami, per la copertura di ventotto posti a tempo pieno ed indeterminato, comparto funzioni locali, nei seguenti profili professionali: quattro posti per istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D, posizione economica D1); un posto per istruttore direttivo di polizia municipale (categoria giuridica D, posizione economica D1); due posti per istruttore direttivo assistente sociale (categoria giuridica D, posizione economica D1); cinque posti per istruttore direttivo amministrativo/contabile (categoria giuridica D, posizione economica D1); quattro posti per istruttore tecnico (categoria giuridica C, posizione economica C1); cinque posti per agente di polizia municipale (categoria giuridica C, posizione economica C1); sei posti per istruttore amministrativo/contabile (categoria giuridica C, posizione economica C1); un posto per istruttore esperto informatico (categoria giuridica C, posizione economica C1).