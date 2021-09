Acquisto di nuovi libri per la biblioteca "Cassar", pubblicato il bando: ecco come partecipare

Contributo del Ministero della Cultura per rinnovare la dotazione di libri nelle biblioteche comunali, via al procedimento anche per la "Aurelio Cassar".

Ad annunciarlo sono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino. Il Comune di Sciacca, infatti, è risultato beneficiario di un finanziamento di 9.200 euro nell’ambito del decreto di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” concernente il sostegno del libro e dell’intera filiera libraria.

Il dirigente del I settore Michele Todaro ha diramato un avviso che mira all'individuazione dei soggetti interessati alla fornitura dei libri alla biblioteca “Cassar”: librerie e anche editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni.

Librerie ed editori dovranno possedere tutti i requisiti indicati nell’avviso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sciacca all'indirizzo www.comunedisciacca.it.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello predisposto dall’ufficio da inviare tramite PEC a: protocollo@comunedisciacca. telecompost.it entro le ore 12 del 6 ottobre 2021.