Due balconi pericolanti rischiano di crollare, intervento urgente e modifiche al traffico: ecco dove

Due balconi pericolanti, che fanno parte di un edificio privato, rischiano di crollare mettendo a rischio la pubblica incolumità in via Licata. Programmato un intervento urgente di messa in sicurezza per consentire a un’impresa edile di eseguire i lavori necessari. Per farlo bisognerà modificare la circolazione veicolare in via Giuseppe Licata, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Roma e Porta Palermo.

A tal proposito, il comando della polizia municipale ha predisposto un’ordinanza di disciplina del traffico. Prevista domani, giovedì 15 dicembre, a partire dalle 8 e fino alla conclusione dei lavori (prevista nel pomeriggio dello stesso giorno) la chiusura del tratto di strada in via Licata interessato dall’intervento.