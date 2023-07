Atti vandalici in centro, appello dell’assessore all’arredo urbano: “L’inciviltà dei nuovi barbari non ci fermerà”

E’ guerra aperta gli incivili. “Le azioni dei nuovi barbari non ci fermerà. Continueremo ad abbellire la città e a riparare gli sfregi alla bellezza”: queste le parole dell’assessore all’arredo urbano Agnese Sinagra dopo la collocazione di un nuovo vaso in ceramica artistica di Sciacca sul muretto del belvedere di piazza Campidoglio, nello stesso punto dove è stato rotto da un atto vandalico il precedente manufatto.

“Voglio ringraziare - ha aggiunto l’assessore Sinagra – l’associazione l’AltraSciacca per la donazione del nuovo vaso e per l’esemplare intervento di pulizia dell’area sottostante da bottiglie e lattine e altri rifiuti lanciate in maniera incivile da qualche frequentatore della zona. Contrasteremo con ogni azione questa mentalità distruttiva e questa insensibilità di chi non vuol accettare le regole del vivere civile di una comunità, nel rispetto dei suoi beni. Ad ogni vaso rotto, ne collocheremo due, in attesa che le indagini degli organi competenti, come già accaduto, facciano il loro corso”.

L’assessore Sinagra ha anche acquistato con propri fondi personali delle piante da collocare nei vasi, così come ha fatto il docente d’arte Franco Volpe: “Tutti - ha detto quest’ultimo - abbiamo fatto qualcosa, da cittadini, al di là dei nostri ruoli istituzionali e professionali”.

Nel ringraziare anche il Comitato spontaneo di Piazza Campidoglio e la Confraternita del Santissimo Crocifisso che ha cura dell’ex chiesa di Sant’Antonio Abate, l’assessore Sinagra ha invitato tutte le associazioni, gli organismi civici ad azioni di sensibilizzazione che abbiano come obiettivo la tutela del bene comune e della bellezza della nostra città.