Rendiconto, dopo la bocciatura in Consiglio il commissario approva tutto

Questa mattina il commissario ad acta Enzo Abbinanti ha approvato il bilancio consuntivo 2019 e l'applicazione del disavanzo di amministrazione 2019 al bilancio di previsione 2019/2021, esercizi 2020 e 2021 – Piano di rientro ex articolo 188 del decreto legislativo 267/2000.

il documento era stato bocciato dal Consiglio comunale. L’Amministrazione comunale “dichiara la propria soddisfazione per l’approvazione oggi di due atti importanti, bocciati due giorni fa dal Consiglio comunale per ragioni politiche non collegate alla sostanza dei documenti proposti”.