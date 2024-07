Questa mattina già diversi i cittadini in attesa per richiedere gratuitamente la propria identità digitale nella sede dello sportello ospitato negli uffici dello Stato civile del Comune in corso Vittorio Emanuele (accanto all’ingresso del palazzo municipale). Ogni cittadino fino alle 17,30 potrà richiedere gratuitamente lo Spid.

Operativo da oggi, giovedì 11 luglio, lo sportello per l’erogazione dei servizi digitali della Camera di commercio di Agrigento e con in corso l’iniziativa dedicata allo “Spid day”.vL’iniziativa nasce da un’intesa tra la stessa Camera di Commercio e il Comune di Sciacca.

Al via le attività del nuovo sportello per i servizi digitali: in tanti per lo “Spid day”