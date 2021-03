Lavori mai iniziati all'Antiquarium Monte Kronio, l'Altra Sciacca: "Si rischia un'altra eterna incompiuta"

"Antiquarium monte Kronio, si rischia un’altra incompiuta”. E’ questo l’appello lanciato da L’Altra Sciacca. L’associazione, tramite nota stampa, ha puntato il dito verso una burocrazia - a loro dire - molto lenta e complessa. L’appello è stato lanciato ai politici regionali, ma anche all’amministrazione locale. “Bisogna prendere - spiegano in una nota - subito posizione. Pretendiamo dalla Regione tempistiche adeguate”. Facendo un passo indietro sulla vicenda, vi era l’ok per il via ai lavori dell’Antiquarium Monte Kronio.

"Alla richiesta di aggiornamenti di Matteo Mangiacavallo di Attiva Sicilia, il direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, Roberto Sciarratta, ha risposto che sono stati già impegnati 216.700 euro per avviare i lavori, soprattutto quelli che riguardano la sistemazione delle aree esterne, il prospetto e gli allestimenti interni. Sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori relativi al primo stralcio delle opere già finanziate. Il progetto è stato ampliato: sono stati aggiunti percorsi fruitivi, la valorizzazione del terrazzo, percorsi per bambini, un percorso immersivo con visite in 3D delle grotte vaporose, punti ristoro, insomma un sogno che tutti vorremmo vedere realizzato. Il sogno - dicono in una nota - non è svanito ma poco ci manca. Perché se per realizzare il primo stralcio ci vorranno anni, non sapere ancora da dove arriveranno gli ultimi 190 mila euro per il completamento, significa che passerà qualche generazione prima che tutto ciò verrà realizzato. Siamo alle solite, in parole povere ci hanno detto: abbiamo grandi progetti per il vostro Antiquarium, ma di finirlo chissà quando se ne parlerà".