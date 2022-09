Nuovi lavori in vista, stop alla fornitura idrica in diversi quartieri

In arrivo nuovi lavori di manutenzione sulle condotte della provincia di Agrigento e nuovi disservizi idrici in vista.

Nelle giornate di domani e dopodomani (27 e 28 settembre), si interverrà infatti sulle condotte di adduzione dal serbatoio Santa Maria, e ai serbatoi Tabasi e Muri di Vega, nonché al nodo di via Ghezzi, nel comune di Sciacca. Per effettuare i lavori, come comunica Aica, sarà necessario interrompere la fornitura.

Questo comporterà ovviamente rubinetti a secco e possibili slittamenti dei turni per i giorni successivi.