Sciacca, guasto alla condotta di adduzione ai serbato: disservizi in vista

Una rottura alla condotta di adduzione ai serbatoi Tabasi e Muri di Vega ha causato lo slittamento dei turni di distribuzione previsti per oggi nelle zone alimentate dai suddetti serbatoi, tra le quali anche zona Porto e le vie: San Paolo, Porta di Mare, Caricatore, Roma, Garibaldi, Castello, Ravasio, Rocca dei Fiori, Mazzini bassa, De Gasperi bassa, corso Vittorio Emanuele, quartiere Marinai, piazza Scandaliato, cortile Chià Chià, piazza San Nicolò, contrada Perriera, via Lido, Villaggio dei Pescatori, via Lido Esperando, zona mercato ortofrutticolo, via Verona bassa.

I tecnici di Aica sono già al lavoro per eseguire i lavori di riparazione al termine dei quali riprenderà la distribuzione.