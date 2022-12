A Natale il centro storico si “vive” camminando a piedi, istituita la Ztl: ecco tutte le novità

Il Natale in centro storico con la zona a traffico limitato, per fruire a piedi nelle sue vie, nei suoi vicoli e nelle sue piazze delle suggestive atmosfere di fine anno, partecipare con serenità alle iniziative e agli eventi programmati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni, imprese, club service e scuole. Il vicesindaco Gianluca Fisco e l’assessore alla viabilità Valeria Gulotta hanno fatto sapere che è stato appositamente predisposto un preciso calendario della Ztl nell’area del centro storico compresa tra Corso Vittorio Emanuele, Via Roma e Via Licata.

La Ztl partirà questo fine settimana. Sarà istituita da domani, venerdì 16 dicembre, a venerdì 30 dicembre, dalle ore 17 alle ore 21 (faranno eccezione le giornate del 24 e del 26 dicembre quando non ci sarà ZTL). Il 25 dicembre la ZTL inizierà alle ore 21 per terminare all’una di notte.

L’accesso nelle aree chiuse alla circolazione veicolare in corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Piazza Friscia con l’incrocio con Via Gerardi), nella via Roma e nella via Licata (tratto compreso tra piazza Friscia e piazza Marconi) sarà consentito solo a particolari categorie di utenti: residenti munti di pass, mezzi delle forze dell’ordine, mezzi della polizia municipale, mezzi del pubblico soccorso, mezzi del servizio di trasporto pubblico, veicoli esclusivamente elettrici, veicoli al servizio di persone diversamente abili.

All’interno del centro storico sarà garantito il servizio del trenino elettrico della Aeternal, nel percorso compreso tra via Licata, via Pietro Gerardi, corso Vittorio Emanuele con fermata alla fine di piazza Angelo Scandaliato.

Sarà attivo anche il bus navetta dalle aree esterne al centro storico con capolinea via Gaie di Garaffe e porta San Salvatore. Il servizio di bus navetta sarà attivo dalle ore 17 alle 21 nelle giornate di ZTL. Costo del servizio è 1 euro e 20 ed è gratuito per i bambini sotto gli otto anni.

La regolamentazione veicolare è stata curata dal Comando della Polizia Municipale.

“Le suggestioni del centro storico di Sciacca, con le sue attrazioni di arte, spettacoli, luci e alberi di Natale – dichiarano gli assessori Gianluca Fisco e Valeria Gulotta - possono così essere vissute più intensamente con la lentezza, la tranquillità e la sicurezza di una salutare passeggiata senza i rumori e lo smog del traffico”.