Un raffadalese a Sanremo, le pizze di Vincenzo La Porta nel team food dell'Ariston

Si arricchisce il team degli agrigentini a Sanremo. Dopo Carmelo Pistritto, tocca a Vincenzo La Porta. Il raffadalese, infatti, è stato inserito nel team di Casa Sanremo. Raffadalese doc con la passione delle pizze che ben presto è diventato il suo mestiere.

Vincenzo, pass alla mano, è volato in Liguria facendo tappa in uno dei teatri più ambiti d’Italia, ovvero l’Ariston. Vincenzo, dunque, cucinerà per i big della musica italiana. Il raffadalese sta vivendo, probabilmente, una delle settimane più intense della sua vita intera.