Elettrovalvola fuori uso: salta la distribuzione idrica in diverse zone della città

Problemi ad un'elettrovalvola, salta la fornitura idrica in diverse zone di Raffadali. Ad annunciarlo è la gestione commissariale del servizio idrico integrato. Sebbene gli operatori siano già sul posto per tentare di risolvere l'inconveniente tecnico, non si è al momento accumulato un volume d'acqua sufficiente per garantire la distribuzione prevista per la giornata di oggi.

Rubinetti quindi a secco per le zone 1-2-3-4-8-14-16-17-18-22-23-24. Il turno è stato infatti rinviato a domani