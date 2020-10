Emergenza Covid, Lega: "Rinviare il pagamento dei tributi locali per le aziende"

La sezione comunale della Lega di Raffadali ha chiesto al sindaco Cuffaro di sospendere il pagamento dei tributi per le aziende locali in considerazione della pesante crisi economica causata dalla pandemia.

"Al sindaco chiediamo più attenzione per le nostre attività imprenditorali - si legge nella nota del partito - perchè in questo momento si trovano in grande difficoltà. Sollecitiamo un vero e proprio 'Anno bianco', uno stop per il 2020 in quanto l' economia del nostro paese va tutelata. Un gesto di solidarietà nei confronti di chi oggi sta combattendo una crisi sanitaria ed economica senza precedenti".