Udc, Nicola Assenzo nuovo coordinatore cittadino

Il Coordinatore Politico dell’Udc Italia in Sicilia, l’On.Decio Terrana, comunica di aver affidato il compito di coordinare i tanti rappresentanti dell’Udc di Sciacca a Nicola Assenzo, importante figura che da tanti anni si spende per il bene del territorio di Sciacca e dintorni. In accordo con il Coordinatore del Collegio di Sciacca, il prof. Baldo Portolano, oggi è stata ufficializzata, infatti, la nomina di Nicola Assenzo a Coordinatore Cittadino di Sciacca.



“Sono molto felice per la nomina di Nicola – trasmette l’on. Terrana – Stiamo continuando a crescere su tutto il territorio con tantissimo entusiasmo, tanti giovani hanno grande voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio e di trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia. Nella Provincia di Agrigento siamo in continua crescita e con la nomina del Coordinatore Politico di Sciacca continuiamo il nostro progetto di crescita sul territorio che ci porterà alla guida della Città nei prossimi anni. Vogliamo essere sempre più presenti sul territorio e quindi più vicino ai cittadini”.

Nonostante la giovane età, Nicola Assenzo può già vantare tantissimi anni di militanza politica sul territorio.

“Sono sempre stato vicino ai valori moderati espressi dall’Udc – trasmette il neo Coordinatore di Sciacca – Ringrazio di cuore il Coordinatore Regionale dell’Udc Decio Terrana per avermi accolto nella squadra, seguiamo da tempo il suo lavoro in Sicilia e sul territorio Nazionale e siamo sicuri sia la giusta guida per un progetto importante che ci porti a consolidarci sul territorio e guidare le istituzioni. Nei prossimi giorni organizzeremo una conferenza stampa in cui comunicheremo il Direttivo dell’Udc di Sciacca che è costituito da diversi consiglieri comunali e figure professionali di grande spessore”.