La Democrazia Cristiana locale ha un nuovo commissario cittadino: nominato Salvatore Galvano

Salvatore Galvano, giovane imprenditore e consigliere comunale di Raffadali, è stato ufficialmente nominato commissario della Democrazia Cristiana a Raffadali con un incarico che gli è stato conferito direttamente dal commissario regionale del partito Totò Cuffaro.

“Ringrazio di vero cuore il commissario regionale della DC per la fiducia – ha detto Salvatore Galvano – e rivolgo il mio plauso per lo spirito con il quale infonde nei giovani la fedeltà ai valori assoluti e cristiani di libertà e giustizia”.

Sul fronte elezioni regionali del prossimo 25 settembre, inoltre, è stata ufficializzata la candidatura di Marinella Notonica, consigliere comunale di Raffadali.

“Mettersi in gioco significa amare la propria terra – ha detto - e significa credere che tutto possa cambiare. Mi metto in gioco per attuare la mia politica: quella del fare. Ho compiuto una scelta, quella di far crescere la mia terra. Sarà mia cura e mio impegno dare un forte contributo al progetto politico di Cuffaro e alla sua Democrazia Cristiana. Un partito nei cui valori e idealità mi riconosco pienamente e su cui spero di saper coinvolgere le energie di tante donne, giovani, professionisti della nostra provincia”.

“Galvano e Notonica – ha dichiarato Totò Cuffaro - saranno i punti di riferimento del futuro assetto dirigenziale del partito unitamente a tutti coloro che vorranno condividere nella mia Raffadali la costruzione di un centro moderato che prediliga la politica ragionata e di giustizia e non quella faziosa e giustizialista”.