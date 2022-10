Ricoverato da 2 settimane per emorragia cerebrale, gara di solidarietà per aiutare un ragazzo

Gara di solidarietà per aiutare un ragazzo solo e in gravi difficoltà economiche a seguito di un’emorragia cerebrale che lo vede costretto a stare in un letto di ospedale da 2 settimane.

“Da qualche mese ha perso il lavoro - scrive l’organizzatore della campagna, Michelangelo Romano - e non ha parenti né aiuti pubblici. Vive a Raffadali con l'anziana madre cardiopatica, con gravi disturbi di deambulazione che la costringono sulla sedia a rotelle. Con il nostro contributo possiamo aiutarlo a sostenere le spese mediche (terapie riabilitative, visite specialistiche, farmaci) e sua madre a superare meglio questo triste periodo. Aiutiamo un amico, aiutiamo un fratello”.

Fino ad ora sono stati raccolti 1.800 euro. Chi intende partecipare con una donazione libera può utilizzare la piattaforma on line "GoFundMe".