Un aiuto in più per gli animali maltrattati: nasce l’associazione di guardie zoofile ambientali

Un nuovo servizio a beneficio degli animali è nato a Raffadali grazie all’aassociazione E.R.A. "European radioamateurs association" che ha aperto in città l’associazione di guardie zoofile ambientali: un anello mancante in provincia per fornire assistenza.

Ad essere nominata coordinatrice provinciale e responsabile della sede di Raffadali è stata Tania Di Rosa che assume l'incarico, in tutta la provincia, per la tutela e la prevenzione sui maltrattamenti sugli animali.

A conferirle l’incarico è stato il coordinatore nazionale vicario delle guardie zoofile ambientali, Tommaso Minneci, dopo avere presieduto la commissione di esami per l'ottenimento dell'attestato di guardia zoofila ambientale.

L'associazione, che a breve sarà operativa, assume per tutta la provincia un punto di forza e aiuto per gli animali ed è formata da membri di persone qualificate in materia. Per qualsiasi esigenza o informazione la sede si trova in via Porta Agrigento 86/90.