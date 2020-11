Coronavirus, Farruggia: "Consiglio comunale a distanza fino a primavera"

Sedute del consiglio comunale in modalità telematica fino alla prossima primavera. Lo ha deciso il neo presidente del consiglio comunale di Raffadali, Santino Farruggia, in considerazione dell’epidemia da Covid-19.

“Vista la delibera del Consiglio dei ministri (Dpcm) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ho ritenuto opportuno al fine di contribuire alla tutela della salute pubblica, istituire la modalità telematica della videoconferenza per lo svolgimento delle sedute consiliari che da qui alla prossima primavera verranno previste - ha spiegato il neo presidente del Consiglio Santino Farruggia - . Ciò non rappresenterà affatto un rallentamento dell’attività consiliare, al contrario una forma organizzativa più snella ed aderente al momento 'particolare' che stiamo attraversando consentirà di non fermare la macchina del consiglio comunale che già subito dopo l’insediamento si è messa all’opera con senso di responsabilità e grande diligenza”