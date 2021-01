Avvisi di accertamento errati, l'opposizione: "Prenotazione on line dei ricevimenti e sospensione pagamenti"

"Il sistema di ricevimento al pubblico va adeguato con una modalità di prenotazione on line degli appuntamenti". E' la richiesta dei consiglieri comunali di Raffadali Salvatore Gazziano, Domenico Tuttolomondo, Caterina Giglione, Salvatore Lombardo e Stella Vella "a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che in questi giorni hanno ricevuto gli avvisi di accertamento relativi ai tributi non pagati o parzialmente pagati dell’anno 2015, nei quali sono contenuti diversi errori".

Gli esponenti dell'opposizione aggiungono: "Considerata la necessità da parte di molti cittadini, di recarsi negli uffici comunali per segnalare le anomalie riscontrate e richiedere le eventuali rettifiche o sanatorie e, tenuto conto che per cause legate al Covid, gli uffici comunali alcuni giorni operano in modalità smart-working, non garantendo così il normale ricevimento degli utenti interessati alla revisione delle cartelle, è necessario adeguare il sistema".

I consiglieri dei gruppi "Partito Democrativo" e "Raffadali Cambia", inoltre, hanno chiesto al sindaco di emanare un’ordinanza che sospenda per un periodo congruo, i termini di pagamento, "in modo da poter dare maggiore tempo ai cittadini ed agli uffici di provvedere alle rettifiche necessarie".