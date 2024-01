Salone internazionale Sigep di Rimini, il pistacchio di Raffadali sarà assoluto protagonista

Vetrina importantissima per il pistacchio di Raffadali D.O.P. che sarà presente a SIGEP (The Dolce World Expo) in occasione del 45° Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale in programma alla Fiera di Rimini dal 20 al 24 gennaio.

Le aziende aderenti al Consorzio di tutela del pistacchio di Raffadali D.O.P. saranno infatti ospiti dell’area del Choco Arena, allestita all’interno del padiglione B, grazie alla collaborazione con CNA Agroalimentare e Consorzio del cioccolato di Modica IGP.

All’interno dell’area espositiva del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP saranno allestiti dei corner dove i produttori del Consorzio di tutela potranno esporre, far conoscere il prodotto ed incontrare i diversi operatori del settore della pasticceria, gelateria e della panificazione artigianale.

Nella Choco Arena si terranno diversi cooking show ad opera dei trasformatori del tistacchio di Raffadali D.O.P., dei maestri cioccolatieri del cioccolato di Modica IGP, del Consorzio della piadina romagnola IGP e della Federazione italiana cuochi. Nel corso di questi eventi il pistacchio di Raffadali D.O.P. sarà utilizzato come ingrediente dei vari piatti.

Caratteristiche dei prodotti e il loro impiego saranno oggetto quotidiano di presentazione grazie agli interventi dei rappresentanti del Consorzio di tutela del pistacchio di Raffadali D.O.P., del direttore del Consorzio del cioccolato di Modica IGP Nino Scivoletto e del presidente del Consorzio di tutela della piadina romagnola IGP Alfio Biagini.