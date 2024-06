Apre il nuovo sportello del centro per l’impiego, Cuffaro: “Migliorata la fruibilità ai cittadini"

Da oggi, 24 giugno, è aperto nei locali del Comune di Raffadali in via Pezzalonga (di fronte all’ufficio tributi) uno sportello periodico decentrato del centro per l’pmpiego di Agrigento. I servizi sono l’attività di front office del programma Gol, Sfl, Adi, Did e Patto di servizio; politiche giovanili; orientamento professionale; collocamento obbligatorio e mirato (iscrizioni e reiscrizioni, varizioni e trasferimenti); selezione manodopera forestali; tirocini extracurriculari e apprendistato; interventi formativi; analisi del mercato del lavoro locale e sportello Ido.

Il sindaco Silvio Cuffaro, rilevata l’importanza che i centri per l’impiego rivestono per i cittadini, i cui servizi sono rivolti non solo a fasce di popolazione disoccupata ma soprattutto a quelle definite deboli (categorie protette, immigrati) si è adoperato, facendo richiesta all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, affinché si potesse attivare uno sportello del Centro per l’impiego a Raffadali mettendo a disposizione locali e strumenti propri.

“Dopo la chiusura dell’ufficio di collocamento di Raffadali - ha detto Silvio Cuffaro - i nostri cittadini hanno riscontrato notevoli difficoltà nel doversi recare ad Agrigento per qualsiasi tipo di richiesta. Adesso invece riusciremo a facilitare l’accessibilità e a garantire una migliore fruibilità dei servizi alla popolazione residente