Frane, messe in sicurezza le zone colpite con un finanziamento da un milione e mezzo di euro

Stanziato un milione e mezzo di euro per mettere in sicurezza, a Raffadali, l’area compresa tra le vie don Castrenze, Belvedere e Cristoforo Colombo colpita dalle frane. A breve l’approvazione del progetto definitivo, ultimo passaggio per procedere alla pubblicazione della gara per i lavori di consolidamento che oggi possono finalmente contare sulla copertura finanziaria.

“È questa la nostra risposta - ha detto il presidente della Regione e commissario della struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico Nello Musumeci - con i fatti e con le risorse necessarie, ad un colpevole ritardo di oltre vent’anni”. L’opera prevede la demolizione delle vecchie costruzioni, disabitate e pericolanti, in un versante con classificazione di rischio R4, soggetto negli anni a movimenti franosi e fenomeni di erosione. L’obiettivo è la progressiva riqualificazione del sito, di circa 2.500 metri quadrati, in stato di abbandono da decenni, che sarà trasformato in uno spazio verde multifunzionale. Previsti, dopo l’eliminazione delle macerie, un sistema di paratie a quote differenti, terrazzamenti e un muro in cemento armato.