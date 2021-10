Privatizzazione dei servizi cimiteriali? C'è il secco "no" del Pd

"No" alla privatizzazione dei servizi cimiteriali. Ad opporsi categoricamente sono i consiglieri comunali dei gruppi Partito Democratico e Raffadali Cambia ed il circolo Pd della sezione "Sessa" di Raffadali. "Dopo le fallimentari esternalizzazioni del servizio idrico, della raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di riscossione dei tributi locali, che hanno avuto una rilevante incidenza per le tasche dei cittadini, l'amministrazione comunale ha approvato la privatizzazione dei servizi cimiteriali - hanno scritto - . Tale scelta è stata giustificata come la soluzione migliore per porre fine all’incuria in cui oggi si trova il cimitero comunale. Ci chiediamo, chi ha gestito i servizi cimiteriali negli ultimi anni?".

Il gruppo di opposizione si è opposto nella seduta del Consiglio a tale scelta, ritenendo la gestione pubblica, la migliore soluzione per l’espletamento di un servizio pubblico essenziale. Le forze politiche di opposizione ed i loro rappresentanti si sono impegnati a contrastare nelle sedi opportune l’esternalizzazione dei servizi comunali.