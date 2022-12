Un nuovo defibrillatore donato dagli imprenditori, anche dal pizzaiolo Colletto

Raffadali ha un nuovo defibrillatore grazie alla generosità degli imprenditori della città del pistacchio. Tra questi anche il pizzaiolo Giuseppe Colletto: “E’ il minimo - ha detto - per ringraziare questo paese per il suo affetto”.

Adesso il paese può definirsi “cardio-protetto”: sono infatti 4 i defibrillatori donati alla città da parte degli imprenditori locali. Tutti coloro che hanno contribuito sono stati ringraziati in un evento organizzato dal Comune e dalla “Sarpiz Communication“. Giuseppe Colletto, proprietario della pizzeria “That’s amore” ha contribuito all’acquisto dei preziosi strumenti installati in diverse parti della città con un contributo per la sua città ed è stato omaggiato dal Comune con un attestato. I defibrillatori di ultima generazione verranno installati in diversi punti della città dove già sono presenti altri macchinari salva vita.

Il progetto “Salva una vita” del Comune è stato accompagnato dalla stampa di un pannello-mappa che mostra tutti i defibrillatori presenti, compreso l’ultimo arrivato. Tutti i defibrillatori sono geo-localizzati e visibili nell’applicazione per gli smartphone “Salva una vita”.