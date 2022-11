Riqualificazione urbana, Raffadali: a breve parte il recupero della via Don Castrenze

Dopo circa vent'anni di promesse e abbandono, l'area di Raffadali compresa tra le vie Don Castrenze, Belvedere e Cristoforo Colombo, a valle del municipio della città, saranno recuperate.



Il via libera è arrivato grazie all'intervento della Struttura contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore siciliano Renato Schifani. Gli uffici diretti da Maurizio Croce, dopo aver finanziato la progettazione dell'opera e la sua realizzazione, hanno infatti completato l'iter di aggiudicazione dei lavori.

Si interverrà soprattutto demolendo tutte le strutture fatiscenti e portare via le macerie. Lo step successivo riguarderà la messa in sicurezza, con il consolidamento del terreno attraverso una serie di paratie e terrazzamenti. È prevista anche la realizzazione di un muraglione in cemento armato che delimiterà, proteggendolo, l'intero sito restituito a nuova vita.