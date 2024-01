“No alla chiusura del campo sportivo comunale”: consiglieri presentano interrogazione al sindaco

“Il campo sportivo comunale di Raffadali non va chiuso”: questa la proposta dei consiglieri comunali Salvatore Gazziano, Caterina Giglione, Salvatore Lombardo, Domenico Tuttolomondo e Stella Vella che hanno presentato un’apposita interrogazione al sindaco Silvio Cuffaro.

“La struttura - sostengono i consiglieri - rappresenta per Raffadali l’unico spazio fruibile per potere praticare sport di squadra ed in particolar modo da anni è luogo di attività sportiva rivolta ai bambini impegnati con le scuole di calcio. Nel territorio comunale vi è una grave carenza di infrastrutture destinate alla pratica di attività sportive poiché le palestre delle scuole comunali ed il palatenda non sono idonei ed agibili per tali attività.

Di recente il sindaco, sui canali social, ha dichiarato che ci sarebbe la possibilità di redigere un progetto esecutivo per la partecipazione a bandi ed ottenere finanziamenti: soluzione che, secondo noi, seppur migliorativa, non risolverebbe il problema nell’immediato e creerebbe una situazione di stallo per anni viste le tempistiche di eventuali bandi e graduatorie”

I consiglieri comunali hanno quindi invitato l’amministrazione a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere fruibili gli spazi del campo sportivo ed in particolare chiedono quali sono stati i motivi che hanno portato alla chiusura con la conseguente interruzione delle attività, quali azioni si stanno portando avanti per garantire una celere riapertura della struttura in oggetto e qual’è la programmazione in merito alle infrastrutture sportive e alla riapertura degli spazi destinati alla pratica sportiva.