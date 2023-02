Raffica di cartelle "pazze" per Imu e Tasi, il Pd: "Sospendete gli avvisi"

Raffica di avvisi di accertamento Imu e Tasi per gli anni 2017, 2018 e 2019. A vedersele recapitare, dal Comune, sono stati i cittadini di Raffadali. "Avvisi di accertamento che appaiono essere in gran parte errati o non dovuti" - scrive il partito Democratico di Raffadali, con i consiglieri Comunali Salvatore Gazziano, Stella Vella, Domenico Tuttolomondo , Caterina Giglione , Salvatore Lombardo - . E il Pd ha chiesto all’amministrazione comunale di sospendere tali avvisi di accertamento e predisporre uno sportello al servizio dei cittadini per provvedere all’annullamento o alla rettifica in modo da rimediare ai disagi creati ai cittadini.

"In un periodo di grande difficoltà economica, come quello che le famiglie stanno attualmente stanno vivendo, l’invio di tali cartelle pazze da parte dell’amministrazione comunale, come già accaduto in passato, - conclude il Pd di Raffadali - appare certamente un regalo poco gradito".