Auto a fuoco mentre è in marcia, raffadalese riesce a mettersi in salvo

E' riuscito a mettersi in salvo, senza neanche rischiare. Non più di tanto, almeno. La lucidità e la prontezza di riflessi del raffadalese che era alla guida della Lancia Delta ha avuto la meglio. La vettura ha iniziato a far fumo prima e fiamme dopo mentre era in marcia lungo la strada provinciale che collega Raffadali con Cianciana. Ad innescare la scintilla iniziale, senza alcuna ombra di dubbio, è stato un cortocircuito.

Lo stesso conducente della Lancia Delta, dopo aver abbandonato l'abitacolo, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno domato le fiamme.