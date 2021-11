Sanità, Raffadali esulta: arriva una nuova ambulanza per il presidio territoriale 

Assistenza sanitaria di emergenza, al presidio di Raffadali arriva una nuova ambulanza dotata dei più moderni e aggiornati strumenti di primo soccorso tra i quali il ventilatore polmonare e il defibrillatore semiautomatico.

Il mezzo è stato consegnato direttamente dal referente di bacino (Agrigento, Caltanissetta ed Enna) del Seus, Mario Contino. Presenti l’assessore Giovanna Vinti e il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.

“Era da tempo – ha dichiarato Cuffaro – che sollecitavamo la dotazione di questa nuova autoambulanza che potrà servire al meglio la nostra comunità e quelle dei paesi viciniori. Si tratta di un mezzo di tipo Msb, con l’equipaggio composto da un autista e un soccorritore, adesso mi batterò per ottenere un Msi, in maniera tale che ci sia all’interno dell’ambulanza anche la presenza di un infermiere specializzato per poter meglio assistere i pazienti durante il trasporto in ospedale”.