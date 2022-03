Riqualificazione della villa Regina Elena, il Comune presenta progetto da due milioni di euro

Presentata dalla giunta municipale la richiesta di finanziamento per il recupero e la valorizzazione della villa comunale “Regina Elena” di Licata. Si tratta di circa due milioni di euro (1.980.007,70 per l’esattezza), messi a disposizione dal Ministero della cultura, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, per mettere in sicurezza e rendere fruibile alla comunità il ”polmone verde” incastonato nel centro storico della Città, recentemente dichiarato di interesse culturale. Previsti anche interventi per rendere la struttura più efficiente dal punta di vista energetico e per la messa a dimora del patrimonio botanico nel rispetto delle originali peculiarità.

Ad annunciarlo sono stati il sindaco Giuseppe Galanti e l’assessore ai beni culturali Violetta Callea.

”Mi sono subito attivata - spiega l’assessore Callea – interessando gli uffici preposti per restituire alla comunità questo importantissimo spazio verde dichiarato recentemente di interesse culturale, utilizzando l’importante occasione di finanziamento costituita dal PNRR. La “Villa Elena” si inserisce in un contesto storico-artistico, urbanistico, ambientale e sociale di tutto riguardo e rappresenta la testimonianza di un periodo storico, quello compreso tra la fine dell'800’ e l'inizio del 900’, in cui la struttura socio-economica della Città è riuscita ad esprimere valori rilevanti.

Quindi, il progetto prevede lo stanziamento di quasi due milioni di euro per la realizzazione di interventi di "restauro integrativo" dell'intero patrimonio botanico, nel rispetto delle peculiarità originali e di messa in sicurezza, con il ripristino delle opere murarie e della recinzione. Previsti interventi di ripristino dell’illuminazione, dell’impianto di irrigazione e di restauro di alcune opere in stile liberty custodite all’interno del “Giardino storico”. La “Villa Elena” ha assunto da sempre un ruolo sociale importantissimo, rappresentando uno dei pochi luoghi di svago, di incontro con gli altri e con la natura, di gioco e di aggregazione per l'intera comunità ed in particolare per i bambini”.