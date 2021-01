Villa comunale Regina Elena, Lannino: "Stato di degrado, cosa aspettiamo ad intervenire?"

La villa comunale Regina Elena è stata "dimenticata". Uno dei principali "polmoni verdi" di Licata versa in una condizione di totale degrado. Ad annunciarlo è Danilo Lannino coordinatore del circolo “Urbans” Diventerà Bellissima.

"Mi sarei aspettato almeno una semplice risposta da parte del sindaco o dagli assessori o dai dirigenti destinatari - dice in una nota - ma nessuno di loro ha trovato un solo minuto per scrivere che la problematica esiste e che avrebbero provveduto, almeno nel mettere in sicurezza alcune aree della villa e renderla fruibile con una accurata pulizia e potatura delle piante. Dobbiamo aspettare che qualche bimbo si faccia del male, cadendo sulla pavimentazione irregolare o rischiando tra la vegetazione che ormai è fuori controllo? In un periodo difficile come questo, almeno venga data la possibilità ai cittadini di vivere qualche ora in una realtà pulita, serena e inclusiva quale dovrebbe essere la villa comunale di un centro abitato".