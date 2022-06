Estate 2022, in arrivo la Ztl nel centro città: ecco le regole

Centro storico e quartiere Marina: torna la Ztl. A disporlo, con una specifica deliberazione, è stata la giunta Municipale di Licata.

La zona a traffico limitato prevederà, nel dettaglio, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione in corso Vittorio Emanuele (da piazza Regina Elena a via Capitano Bonsignore), via Frangipane, via Cannarozzo, via Adamo, via Sant’Andrea (da corso Vittorio Emanuele a via Monte di Pietà) e in via Collegio, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 25 settembre 2022, dalle 19 alle 2 di tutti i giorni.

Saranno comunque previste delle deroghe solo per alcune categorie di veicoli, previa l'esibizione del pass.