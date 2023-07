Via Gaetano De Pasquali, traffico più snello grazie alla nuova disciplina veicolare: ecco cosa cambia

Con una nuova ordinanza del responsabile di polizia municipale Vincenzo Alabiso, sono stati dei divieti che costituiscono la nuova disciplina veicolare in via Gaetano De Pasquali. In questo modo il traffico risulterà più snello. In particolare sono stati istituiti il divieto di sosta e fermata con rimozione ambo i lati nel tratto compreso fra corso Serrovira e via Della Gancia e il divieto di sosta con rimozione lato destro, nel senso di marcia, nel tratto compreso fra via Della Gancia e via Mazzini.

Ad annunciare le novità è stato l’assessore con delega alla polizia municipale Salvatore Manuello.