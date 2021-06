Ufficio Postale, rimodulazione estiva: sarà possibile ricevere la pensione a casa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, rende noto che Poste Italiane, al fine di garantire un maggiore equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta, ha predisposto un intervento di rimodulazione giornaliera di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale “Licata 3”.

L’Ufficio Postale “Licata 3” sito in via Gela al civico 219, dal 1° luglio al 31 agosto 2021, osserverà otto giornate di chiusura stagionale nei giorni: 10,17,24,31 del mese di luglio; 7,14,21,28 del mese di agosto.

È ancora in vigore la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri in base alla quale, i pensionati di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono normalmente la pensione in contanti presso gli Uffici Postali, possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della stessa pensione a domicilio evitando di doversi recare agli sportelli.