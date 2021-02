Ospedale e matrimoni in piena sicurezza: incontro a Palermo

Matrimoni in sicurezza a Licata per potenziare anche il settore del wedding. E' stato questo il tema al centro di incontro tentutosi a Palermo tra l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, l’assessore alla Sanità del Comune di Licata Carmelo Castiglione e il presidente nazionale del comparto “wedding” Luigi Auletta.

"L’assessore Razza ha molto apprezzato le tematiche discusse nel corso dell’incontro - è il commento di Castiglione – ponendo le basi per ulteriori riunioni che permettano tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, quando, secondo Razza, il 30% della popolazione sarà vaccinata, l’apertura in tutta sicurezza del comparto del wedding. È un settore importantissimo per l’economia dell’isola interessando almeno una trentina di categorie lavorative tra commercianti di abiti da cerimonia, ristoratori, parrucchieri, estetisti, fiorai e il resto dell’indotto. Al termine dell’incontro ho fatto presente la situazione dell’Ospedale di Licata ottenendo l’impegno dell’assessore Razza - conclude Castiglione - a prendere parte a Licata a una tavola rotonda incentrata sulle problematiche ospedaliere e sul rilancio dell’ l’attività del nostro nosocomio".