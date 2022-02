Tumori al peritoneo, l’ospedale di Licata attiva un ambulatorio specifico

I servizi offerti dall’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata si arricchiscono con l’attivazione di un nuovo ambulatorio specializzato nella chirurgia dei tumori peritoneali e retro peritoneali. Si tratta di un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra l’Asp di Agrigento e il policlinico “Gaetano Martino di Messina (Unità operativa di chirurgia generale diretta da Antonio Macrì).

“La direzione generale dell’Asp - si legge in una nota del commissario straordinario Mario Zappia - ha attivato la collaborazione con aziende universitarie stipulando specifici atti di convenzione per offrire percorsi innovativi sia nel campo della diagnostica che in quello terapeutico”.