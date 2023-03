Disabili, tutto pronto per il servizio di trasporto gratuito: il Comune invita le cooperative sociali a proporsi

Il Comune di Licata è pronto con nuovi progetti in favore delle persone diversamente abili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, per assicurare loro il servizio di trasporto gratuito in ambito territoriale e consentire così la frequenza giornaliera dei centri ludico-ricreativi. Il servizio partirà il 27 marzo prossimo e proseguirà fino ad esaurimento delle somme disponibili.

Il Comune ha ufficialmente invitato tutte le società cooperative sociali, in possesso di pulmino omologato al trasporto di soggetti disabili, a trasmettere una proposta progettuale contenente l’articolazione e la durata del servizio ed eventuali prestazioni aggiuntive e migliorative.

A rendere noto l’avviso pubblico è stata Angela Silvana Burgio, incaricata di posizione organizzativa del settore servizi sociali del Comune di Licata. Per la copertura della spesa saranno utilizzate le somme derivanti dalla destinazione del 5 per mille dell’Irpef ammontanti a complessivi 6.258,53 euro.

Le proposte progettuali dovranno pervenire in busta chiusa all’ufficio protocollo generale del Comune, in piazza Progresso, entro e non oltre le ore 10 del 20 marzo. Sarà presa in considerazione l’offerta formulata al minor prezzo in termini di modalità di erogazione e durata del servizio. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi in via Marianello (telefono 0922 775817) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12.