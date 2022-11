Sviluppo e legalità del porto, Ventriglia visita l'ufficio circondariale marittimo

Il capo del compartimento marittimo di Porto Empedocle, il capitano di fregata Antonio Ventriglia, ha visitato l'ufficio circondariale marittimo di Licata dove è stato ricevuto dal titolare pro tempore: il tenente di vascello Gabriele Servidio.

Ventriglia, incontrando il personale militare e civile dell’ufficio, ha avuto parole d’elogio per il lavoro svolto dal comandante Servidio e dai suoi uomini in una realtà particolarmente complessa qual è il circondario marittimo di Licata. “Un lavoro svolto con professionalità, entusiasmo e alto senso del dovere e delle Istituzioni – ha evidenziato il comandante Ventriglia – che ha già consentito al comandante Servidio, a soli due mesi dal suo insediamento, di conseguire i primi importanti risultati per lo sviluppo del porto e l’affermazione della legalità nel territorio di giurisdizione”.

“Un riconoscimento che ci impegna a continuare nel lavoro fin qui svolto – ha affermato il comandate Servidio – anche per il rilancio delle attività economiche legate al mare e ai suoi usi legittimi”.