Reddito di cittadinanza, al via il progetto di utilità per i percettori diplomati e laureati

Dopo l’avvio dei progetti “Piccoli gesti per una Città pulita” e “Rifacciamo il look”, che vedono impegnati i percettori del reddito di cittadinanza (complessivamente 100 unità) nel ripristino del decoro urbano, al via anche “Supporto in Comune”: il progetto di utilità collettiva che prevede l’utilizzo di laureati e diplomati (25 unità) a supporto delle attività degli uffici comunali.

Lo rendono noto il sindaco Giuseppe Galanti e l’assessore ai servizi sociali e al verde pubblico Calogero Scrimali.

"Siamo pienamente soddisfatti – è il commento dell’assessore Scrimali – dei progetti di utilità collettiva predisposti dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento dei cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza. Colgo inoltre l’occasione per informare i cittadini che, a seguito delle segnalazioni, ci siamo prontamente attivati per far ripulire l’area del monumento ai Caduti, in piazza Progresso, ripristinando il decoro di uno dei monumenti più importanti della nostra città".