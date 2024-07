Le suore morinelliane compiono 100 anni: tutto pronto per le celebrazioni solenni

Il prossimo 12 luglio le suore Morinelliane di Licata festeggeranno i 100 anni dalla fondazione e hanno allestito una serie di eventi per celebrare questa ricorrenza.

Si comincia alle 19 dell’11 luglio, con il vespro solenne all’interno della "Cittadella del Sole". E a seguire "I sorrisi del Sole", un contest per giovanissimi comici e cantanti. A condurre la serata saranno Giuliana Callea ed Ilary Leone, con due special guest, provenienti direttamente dalle finali di Britain’s got talent: l’artista delle "Ombre" Matteo Farzioni e la poliedrica rumorista canadese Genevieve Cote.

Nel corso della serata gli sketch comici a cura degli attori licatesi Gianluca Ciotta e Sonia Marotta. Il clou degli eventi è in programma per il 12 luglio: alle 18 l’accoglienza dei partecipanti si terrà sul sagrato della chiesa Madre, in piazza Duomo.

A presiedere la liturgia di lode e ringraziamento per i 100 anni della congregazione delle suore Morinelliane sarà monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Concelebreranno: il vescovo ausiliare di Iasi, in Romania, Petru Sescu, il vescovo Emerito di Nicosia, Salvatore Muratore, il clero di Licata ed i sacerdoti amici dell’Istituto Morinelliano. Sarà presente il seminario di Agrigento. Ad animare la celebrazione religiosa sarà il coro comunitario dell’arcipretura di San Giovanni Gemini, diretto da Claudio Misuraca. La messa sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook e YouTube delle suore morelliane.

Al termine della messa tornerà protagonista la “Cittadella del Sole”. Qui un nutrito numero di attori licatesi presenterà l’esilarante commedia “I differenti”. Protagonisti sul palcoscenico saranno: Gianluca Ciotta, Stefania Coppo, Ilary Leone, Sonia Marotta, Giuliana Callea, Siria Moltisanti, Dario Peritore e Gabriele Catania.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito.